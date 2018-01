Paulistanos lideram empréstimos para liquidar compras atrasadas

Coluna do Broadcast

Às vésperas da Black Friday, pesquisa mostra que o paulistano foi quem mais utilizou empréstimos para pagar compras que não couberam no orçamento do primeiro semestre. Eles responderam por 29,8% de um total de 10 mil empréstimos tomados para quitar compras que estavam em atraso, segundo o Mapeamento Simplic do Crédito Online.

Atrasaram. Mineiros (11,5%), fluminenses (9,40%), baianos (5,9%) e paranaenses (4,2%) vêm em seguida. O Mapeamento Simplic do Crédito Online mostra ainda que um a cada três brasileiros que recorreu a empréstimos precisou da renda extra para conseguir fechar o mês no azul.

