Paulo Leme, presidente do Goldman Sachs no Brasil desde 2014, está se despedindo da instituição financeira. O desejo de saída teria partido do próprio executivo. O nome que está na frente para substituí-lo é o de Maria Silvia Bastos Marques, que foi presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) até maio desde ano. Procurado, o Goldman Sachs não comentou.

