De olho em um mercado que movimentou mais de US$ 2 bilhões em 2016, a americana PayPal em parceria com a Brasil Pré-Pagos (BPP) criou um meio de pagamento para brasileiros que não têm cartão de crédito internacional. O plástico é pré-pago e virtual. No Brasil, o PayPal conta com 2,7 milhões de contas ativas.

