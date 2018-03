PDG arrasta pedido de recuperação judicial para 2017

A PDG Realty empurrou o seu pedido de recuperação judicial para 2017, após o fim do feriado forense, que começa já no próximo dia 20 e termina na segunda quinzena de janeiro. A decisão foi tomada com o entendimento de que o juiz não teria tempo de apreciar o pedido. “A empresa tem fôlego e foi isso o que determinou a decisão de esperar para o ano que vem”, disse uma fonte. Além disso, a documentação é complexa e a empresa está tentando alinhar com os bancos credores o pedido.

Siga a @colunadobroad no Twitter