PDG conversa com bancos em preparativos para possível pedido de recuperação

A PDG Realty se reuniu no início dessa semana com seus principais bancos credores. Não houve grandes novidades, mas as conversas teriam sido no sentido de caminhar com os preparativos para o pedido de recuperação judicial, que segue como “muitíssimo provável”. A empresa não tem comentado o assunto.

Fôlego

Por outro lado, as recentes vendas de ativos pela Odebrecht deram fôlego extra para a construtora. À espera da delação de Marcelo Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato, fontes afirmam que a empresa garantiu o fim do ano sem entrar em uma recuperação na esfera da Justiça.