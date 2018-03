PDG monta força-tarefa neste fim de semana para entregar pedido de recuperação

A PDG está na reta final para seu pedido de recuperação judicial e uma força-tarefa será montada neste fim de semana para entregar o processo à justiça, antes do recesso do judiciário, a partir do dia 20 de dezembro. A expectativa inicial era de que o pedido fosse entregue na primeira semana de dezembro, mas têm sido intensas as reuniões dos assessores da companhia com os bancos para garantir que a PDG entre nesse processo com algum dinheiro em caixa. A empresa vem pleiteando há meses R$ 250 milhões com os bancos para pagar despesas, nas negociações de suas dívidas com os bancos, visto que tem 23 empreendimentos em obras e nove parados. A PDG segue sem comentar o assunto.

Siga a @colunadobroad no Twitter