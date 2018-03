PDG persiste em conversas com bancos como opção a recuperação judicial

A direção da incorporadora PDG Realty segue em conversas com os bancos para liberação dos recursos para fazer frente às despesas administrativas e comerciais. Embora o recesso do judiciário esteja se aproximando, internamente a companhia evita bater definitivamente o martelo sobre a recuperação judicial. Por enquanto, a empresa não tem agendada a próxima reunião sobre o assunto com seus Advisors.

Antes do recesso

A expectativa de agentes do mercado imobiliário e financeiro, no entanto, é de que a decisão seja tomada pela PDG no máximo até está próxima semana, já que o recesso judiciário começa na segunda quinzena de dezembro e a empresa precisa de capital para garantir o andamento de suas operações. (Circe Bonatelli)

Siga a @colunadobroad no Twitter