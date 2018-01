PDG procura local para assembleia com milhares de credores

A PDG Realty está procurando um lugar para a sua assembleia geral de credores, prevista para ocorrer na primeira quinzena de novembro. A companhia atravessa a maior recuperação judicial de todo o setor imobiliário, com dívida de R$ 5,75 bilhões e 23 mil credores. A estimativa é de que aproximadamente 3 mil pessoas participem da reunião, o que exigirá a locação de um grande auditório em São Paulo, onde está a sede da companhia.

Casa cheia. Essa dificuldade também foi enfrentada pela Oi, que tem dívida de R$ 65 bilhões e 55 mil credores, a maior recuperação judicial da história brasileira. A assembleia da operadora será no Riocentro, na zona oeste do Rio de Janeiro, com anfiteatro capaz de receber até 10 mil pessoas. Para evitar tumultos, cada credor poderá ir acompanhando de apenas um advogado e serão sorteados apenas 40 credores para falar por no máximo cinco minutos. O presidente da assembleia ainda poderá excluir do local pessoas que tumultuem a audiência. (Circe Bonatelli)

