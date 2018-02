Pedido para cisão da Estácio em fusão com Kroton emperra

Um pedido da Estácio que ajudaria a resolver a fusão com a Kroton, hoje em análise no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), não teve sequer resposta na secretaria do Ministério da Educação que regula o ensino superior no País. O objetivo era ter autorização para desmembrar um câmpus da Estácio em Niterói (RJ), que passaria a ser o veículo para que a empresa vendesse seu braço de ensino a distância.

Nem cá, nem lá

Alvo de forte oposição de pequenas instituições privadas, o pedido não teve deferimento nem indeferimento. Como as negociações no Cade já estão em fase final, o setor não considera mais viável essa hipótese de cisão da Estácio e tem apostado na venda de um ativo maior, a Uniderp. (Dayanne Sousa)

