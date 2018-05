Pedro Parente ‘segura’ processo de escolha do novo CEO da BRF

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, está cogitando trocar o comando da estatal pela presidência da empresa de alimentos BRF. Ele teria, inclusive, solicitado nos últimos dias para ‘segurarem’ o processo de escolha de um CEO na companhia. A possibilidade de a troca ocorrer corre solta nas rodinhas de executivos do mercado financeiro, principalmente, diante da crise gerada com a greve dos caminhoneiros e já mexeu nos papéis da própria empresa de alimentos. Na última semana, a Petrobras já perdeu mais de R$ 100 bilhões em valor de mercado, com os investidores adotando uma postura de cautela após a companhia ter anunciado redução no preço do diesel. O governo, contudo, já veio a público desmentir a saída de Parente da Petrobras, assim como a própria estatal.

Em compasso de espera

O processo de escolha de um novo presidente para a BRF, porém, sequer começou. Nem mesmo uma empresa de headhunter foi contratada para caçar executivos para o posto. Na primeira reunião do novo Conselho de Administração da companhia, realizada na última quinta-feira, dia 24, o assunto não foi debatido uma vez que Parente não participou em virtude do momento que enfrenta o País. Na pauta, apenas ações voltadas para melhoria operacional da empresa.

Com a palavra

Procurada, a BRF reafirmou o comunicado já divulgado, no qual informa que antes de escolherem um novo CEO para a companhia é necessária uma “reavaliação prévia da estrutura organizacional e operacional da companhia, a fim de definir o perfil adequado do profissional que deverá ocupar tal cargo”.

