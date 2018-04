Peixe Urbano ganha 1,4 milhão de usuários no primeiro semestre

A plataforma de ofertas Peixe Urbano ganhou, no primeiro semestre deste, ano 1,4 milhão de novos usuários, que já somam 28,5 milhões. Na primeira metade do ano, o segmento de gastronomia na plataforma liderou as vendas, com mais de dois milhões de cupons comercializados, representando 41% dos negócios nesse intervalo. Apesar de não abrir números, a expectativa é de que as receitas da empresa cresçam 30% em 2017 em relação ao ano passado.

