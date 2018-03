Pemex sai na frente da Petrobrás e capta no exterior, mesmo com efeito Trump

Apesar do propalado impacto negativo para o México da eleição de Donald Trump nos EUA, a Pemex, estatal de petróleo do país, atraiu demanda de US$ 25 bilhões para uma emissão de US$ 5,5 bilhões de bônus. Aqui, a fila de cinco emissores potenciais para os três últimos meses do ano, entre as quais a Petrobrás, congelou diante da eleição norte-americana. Mais recentemente, porém, os agentes têm ponderado que o efeito do governo Temer, com crise política e poucas entregas na economia, contribuiu para frear as captações.

