Coluna do Broadcast

As pequenas e médias empresas já representam cerca de 30% da demanda por processos de due diligence, que é a investigação e auditoria de uma companhia, segundo a BDO. Uma das razões para esse aumento de procura, segundo a consultoria, é que as empresas do middle market optaram pela venda de uma fatia da companhia como forma de reduzir o endividamento.

