Pesquisa mostra mercado de crédito ainda pessimista com política

Executivos do mercado de crédito ainda estão pessimistas em relação às perspectivas para o cenário político neste ano. Mais de 70% dos entrevistados pela consultoria de gestão de risco de crédito GoOn não veem perspectiva de melhora e acreditam que as coisas podem piorar na política. Em relação à economia, a percepção é um pouco melhor, com as opiniões divididas entre os que não veem perspectiva de melhora este ano e os que afirmam acreditar que dias melhores virão.

Inadimplência e desemprego Sobre a tendência da inadimplência e do desemprego nos próximos seis meses, o sentimento da maioria dos entrevistados também é negativo. A GoOn ouviu 200 executivos de crédito em bancos, varejo, financeiras, administradoras de cartão e prestadores de serviços.

