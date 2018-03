Pesquisa mostra que só 29% dos consumidores sabem da situação financeira da Oi

Apesar de a Oi protagonizar o maior processo de recuperação judicial da história do País desde junho, muitos consumidores ainda não têm conhecimento da crise enfrentada pela tele. Pesquisa qualitativa feita com clientes da companhia e da concorrência mostrou que 29% dos entrevistados desconheciam a situação financeira da operadora.

Opinião

A Oi tem feito pesquisas de opinião periodicamente, desde quando entrou com o pedido de recuperação judicial, para acompanhar o impacto do processo nos negócios. A tele garante que as operações continuam dentro da normalidade, sem perda de clientes. Apesar disso, grandes empresas mostraram insegurança sobre o processo após o pedido de recuperação judicial. Para acalmar os ânimos, o presidente da Oi, Marco Schroeder, já visitou algumas de suas principais empresas clientes nos últimos meses.

Máquina tem de andar

Enquanto segue com o seu plano de recuperação judicial, a Oi tenta levar uma vida normal. Acaba de fechar parceria com a VM9 Smart City Solutions, empresa de Tecnologia da Informação e engenharia com foco em cidades inteligentes. Do acordo, nascerá uma solução com foco nos setores público e privado que será lançada no primeiro trimestre de 2017. A partir de um ambiente integrado, visa a atender à crescente necessidade do uso de informações para tomada de decisão e melhores resultados no planejamento e mobilidade urbana das cidades. (Mariana Sallowicz)

