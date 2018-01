As negociações da Petrobrás com a Odebrecht Óleo e Gás (OOG) andam bem, de acordo com profissional envolvido na reestruturação do grupo. Havia a possibilidade de a petroleira não renovar alguns contratos de sondas que pagam compromissos de bônus emitidos no exterior pela OOG. A petroleira, porém, notou que não dá para rasgar contrato, visto que os credores da OOG também são financiadores da Petrobrás. Entre eles, a Pimco, disse a fonte.

