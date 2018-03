Petrobrás e Braskem se espelham em práticas de compliance da Embraer

Coluna do Broadcast

Empresas envolvidas na Lava Jato como a Braskem e Petrobrás têm procurado a Embraer para conhecer melhor suas práticas de compliance. Depois de se envolverem no maior escândalo de corrupção do País, buscam uma referência para melhorar suas estruturas internas de controle.

Pressão americana

O esforço da Embraer em melhorar seu sistema de compliance ocorreu após a empresa ter sido intimada por órgãos de controle nos EUA com questionamentos relativos à possibilidade de atos de corrupção em vendas de aeronaves fora do Brasil. Um acordo definitivo com o Departamento de Justiça americano, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Ministério Público Federal sobre o assunto foi acertado em outubro. (Luciana Collet)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a @colunadobroad no Twitter