Petrobrás avança em IPO da BR e marca conversa com investidores

A Petrobrás mantém o ritmo para ter tempo de lançar a oferta inicial de ações (IPO, em inglês) de sua subsidiária BR Distribuidora ainda em dezembro. No mesmo dia em que protocolou o prospecto do IPO na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nesta segunda-feira, dia 16, já marcou reuniões de sondagens iniciais com investidores, processo conhecido como “pilot fishing” no jargão do mercado financeiro.

Rumo ao Topo

Depois desse passo – e dependendo do apetite -, a Petrobrás definirá qual o porcentual da BR que colocará na mesa, algo entre 25% e 40%. Nos bastidores, a ideia é de que a operação alcance R$ 7 bilhões, o que, se confirmado, dará à empresa o título de maior oferta de 2017. Procurada, a Petrobrás não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter