Petrobrás pode voltar ao mercado externo de dívida neste mês

Com presença frequente no mercado de dívida externa, a Petrobrás deverá acessar novamente os investidores internacionais neste mês. A estatal ainda não bateu o martelo, mas a percepção é de que a janela tende a ser aproveitada pela companhia, visto que os custos devem ser atrativos. Joga a favor ainda a falta de visibilidade de como estará o humor do mercado no segundo semestre, dado o período eleitoral. Outro fator que está sendo colocado como positivo é o fim da incerteza por conta do acordo firmado pela Petrobrás com investidores estrangeiros, colocando fim em uma ação coletiva que a companhia enfrentava na Justiça americana. No ano passado, a estatal foi duas vezes ao mercado externo e levantou US$ 6 bilhões. A estreia de emissores brasileiros lá fora deve ocorrer nesta semana, com Rumo, Rede D’Or e Marfrig. Já Hidrovias do Brasil, outra novata, anunciará sua captação nos próximos dias. Procurada, a Petrobrás não comentou.

