A Petrobrás definiu que colocará a PetroAfrica formalmente em seu programa de desinvestimentos. Há três bancos de investimento disputando o mandato do negócio: Goldman Sachs, Standard Bank e Barclays. Mas as negociações seguem em andamento e outro concorrente pode entrar no páreo. O BTG Pactual, que é sócio da PetroAfrica com a petroleira, quer vender o ativo há tempos. Procurados, Petrobrás e BTG não comentaram.

