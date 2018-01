Petros pede prazo adicional para definir se venderá fatia na Eldorado

Enquanto a Funcef, fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal, já bateu o martelo sobre a venda de sua fatia na Eldorado para a Paper Excellence (PE), a Petros, dos funcionários da Petrobrás, pediu mais prazo para avaliar se exerce ou não o tag along que lhe é de direito. A fundação teria até esta quinta-feira, 5, para formalizar sua posição, mas o prazo foi esticado até o fim do mês.

Para lembrar

O instrumento do tag along permite que o acionista minoritário possa vender sua participação nas mesmas condições oferecidas ao controlador, no caso o grupo J&F. Nessa transação, a fabricante de celulose foi avaliada em R$ 15 bilhões. No fim de setembro, a Paper Excelence efetuou a compra de 13% do capital da Eldorado, detida pela J&F, por R$ 1 bilhão. O restante da fabricante de celulose será vendido pela família Batista à Paper Excellence em até 12 meses. Procurada, a Petros não comentou.

