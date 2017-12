Planos de saúde perdem quase 1 milhão de beneficiários em 12 meses

O mês de abril foi de recuo no total de beneficiários de planos de saúde no Brasil, segundo dados do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). Ao final do mês, eram 47,5 milhões de pessoas no sistema privado, uma redução de 2% ante igual período do ano anterior. Nestes 12 meses, já são 962 mil vínculos perdidos. O estudo considera que, sem geração de empregos, não há como esperar uma retomada do mercado. (Dayanne Sousa)

