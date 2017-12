Plataforma de renegociação de dívida amplia parceria com Itaú

A BLU365, antiga Kitado, ampliou sua parceria com o Itaú Unibanco e agora qualquer correntista com débito pendente no banco há mais de 90 dias poderá renegociar suas dívidas diretamente na plataforma da empresa. Até agora, as negociações aconteciam dentro da infraestrutura do Itaú e para um público selecionado pela instituição.

Fintech. A operação da BLU365 com o Itaú Unibanco foi iniciada dentro do centro de empreendedorismo tecnológico do banco, o Cubo Itaú, fundado em parceria com a Redpoint. A BLU365 negocia mensalmente mais de R$ 40 milhões. A plataforma é online, incluindo a negociação de prazo e opções de pagamento. /COM DAYANNE SOUSA