Plinio Patrão, ex-Cielo, vai para a concorrente Getnet

Coluna do Broadcast

O ex-Cielo Plinio Patrão foi para a GetNet, do Santander Brasil. Até março do ano passado, ocupava a cadeira de vice-presidente de Tecnologia e Operações na adquirente comandada por Bradesco e Banco do Brasil, mas seu mandato não foi renovado, após três anos e sete meses de casa. Antes disso, passou pela Rede (ex-Redecard) e pelo Itaú Unibanco.

Casa nova

Na GetNet, Patrão será vice-presidente de Operações, que passou por mudanças. Ele substitui Patricio Santelices, que saiu da empresa em dezembro e assumiu, no mês seguinte, a posição de diretor de Operações do banco Safra, após mais de 20 anos no grupo Santander.

Siga a @colunadobroad no Twitter