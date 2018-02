Por Caixa, Ana Paula Vescovi deixará presidência do Conselho do IRB

Sobrecarregada de assuntos relacionados à Caixa Econômica Federal, a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, vai deixar a presidência do Conselho de Administração do ressegurador IRB Brasil Re. Em seu lugar, foi sugerido o secretário adjunto do Tesouro, Otavio Ladeira de Medeiros.

Missão cumprida

A secretária quer se dedicar mais à Caixa, que tem um desafio grande de capital pela frente, e ao Tesouro. Faz mais sentido. Até mesmo porque, a sensação é de missão cumprida, uma vez que Ana assumiu o comando do colegiado para encaminhar a abertura de capital do ressegurador, realizada em julho último. Desde então, as ações do IRB se valorizaram em mais de 40%, empurrando seu valor de mercado de R$ 8,5 bilhões para mais de R$ 12 bilhões.

Dança das cadeiras

Ainda entre os representantes do bloco de controle do IRB, o novo diretor da Bradesco Seguros, o ex-Porto Seguro Ney Dias, vai substituir Octavio de Lazari Junior, recentemente indicado para a presidência do Bradesco, no colegiado do ressegurador. Do lado dos acionistas minoritários, o nome indicado – e acatado pelos controladores do IRB – foi o de Raimundo Lourenço Maria Christians, atualmente membro independente do Conselho de Administração e coordenador do Comitê de Auditoria da EcoRodovias. Procurado, o IRB não comentou.

