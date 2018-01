Por qualidade, maioria dos motoristas prefere pagar pedágio

A maioria dos motoristas que usam as rodovias administradas pela CCR nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul prefere pagar pedágios por uma qualidade melhor das estradas. É o que mostra pesquisa do Instituto Datafolha com a consultoria Somar com cerca de 4 mil condutores de carros e caminhões. Para 81% deles, além da qualidade do pavimento, vale a pena pagar pedágio em troca de melhor sinalização e limpeza das vias.

