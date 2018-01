Portfólio da Coworking Spaces e da Regus cresce 33 mil m² em 2017

As redes de escritório compartilhado, a Coworking Spaces e a Regus, ambas do grupo IWG, adicionaram ao seu portfólio 33 mil metros quadrados (m²) no ano passado no Brasil, resultando em mais de 100 mil m² ocupados. Ao todo, foram lançadas 17 novas unidades no País em 2017. Hoje, a empresa tem 1% de participação no mercado corporativo de escritórios de edifícios A e A+. Em São Paulo, a companhia calcula que dos 137 mil m² locados em 2017 nos mercados A, A+ e B, aproximadamente 20 mil m² foram locados por Regus e Spaces.

