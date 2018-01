Pottencial atrai três interessados, mas pode mudar de rota com aquisição

A venda da seguradora mineira Pottencial pode mudar de rumo, apesar de o ativo já possuir três interessados. Isso porque a companhia estaria negociando uma possível aquisição. Mesmo que pareça contraditório, a eventual compra faz sentido na estratégia da empresa. No passado, a seguradora Pottencial já demonstrou interesse em expandir sua atuação para novos ramos além do seguro garantia, no qual é especializada. O processo de venda Credit Suisse, no entanto, segue em curso, sendo que dois interessados são do próprio mercado de seguros e, o outro, um fundo de private equity. Especula-se no mercado que um dos candidatos que teria passado para a segunda etapa do negócio seja a chinesa Fosun.

Sem apetite

Além disso, o apetite dos acionistas da Pottencial, dentre eles a família Mattar, sócia-fundadora da Localiza, para vender a seguradora não é dos mais altos, uma vez que a operação, que não precisaria de ajustes se mudasse de mãos, é rentável. Tanto é que o preço requerido, ao redor do R$ 1,5 bilhão, foi tido como “salgado” pelo mercado. Ainda assim, na primeira etapa do processo, a Pottencial obteve a adesão de 19 interessados, entre seguradoras e fundos de private equity. Procurada, a empresa não comentou.

