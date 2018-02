Preço do m2 dos imóveis usados cai quase 1% em maio em 50 cidades

O preço médio do metro quadrado de imóveis usados à venda em 50 cidades brasileiras caiu 0,95% em maio em relação a abril. Ante maio do ano passado, os preços tiveram uma alta de 1,08%. Os números são do índice Properati-Hiperdados, com base em um levantamento envolvendo mais de um milhão de imóveis usados anunciados no portal Properati.

Custos

Porto Alegre é a capital onde o custo médio em 12 meses até maio apresentava a maior queda, de 10,33%, descontando a inflação. Na outra ponta, Fortaleza registrou a maior variação positiva, de 7,62% em 12 meses até maio, também sem considerar a inflação do período. Em São Paulo, o custo médio do metro quadrado usado, excluindo a inflação, caiu 3,59%. Já no Rio de Janeiro, os imóveis usados tiveram o metro quadrado desvalorizado em 0,64% em 12 meses até maio.

