Depois de cair em março, os preços dos imóveis voltaram a subir em abril. O Índice Properati-Hiperdados (IPH) mostra que o preço médio do m² dos imóveis usados à venda em 50 cidades do País apresentou aumento de 0,43% entre março e abril de 2017. No acumulado de 12 meses, houve um aumento nominal de 3,17%, passando de R$ 6.730 por m² em abril de 2016 para R$ 6.943 no mesmo mês de 2017.

Siga a @colunadobroad no Twitter