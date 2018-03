Preços dos seguros corporativos caem ainda mais na América Latina

A abundância de capacidade de seguradoras e resseguradoras fez com que o preço dos seguros corporativos seguisse ladeira abaixo na América Latina. Entre julho e setembro, a retração se acentuou. Pesquisa da corretora Marsh mostra recuo de 3,5% no período, superando a queda de 2,9% de iguais meses de 2015.

Tendência global

No mundo, o preço dos seguros corporativos está em queda há 14 trimestres seguidos. O segmento cuja redução de tarifas está mais acentuada é o de patrimônio. No entanto, no seguro de responsabilidade, cujo foco é proteger as empresas de danos a terceiros, a América Latina foi a única região a apresentar alta de taxas.

