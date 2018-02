Prefeitura lança neste mês edital para escolher assessor da venda do Anhembi

A Prefeitura de São Paulo vai lançar neste mês o edital para a contratação do banco que atuará como assessor financeiro no processo de venda da SPTuris, empresa que administra o complexo do Anhembi. A urgência está relacionada ao cronograma definido pela gestão de João Dória, que deseja privatizar a companhia ainda neste ano. Pelo modelo adotado, a SPTuris será vendida com as contingências e contratos atuais. Por outro lado, o comprador poderá explorar economicamente o Anhembi e sua área, desenvolvendo novos empreendimentos e atividades. Ao menos 16 bancos já teriam demonstrado interesse no processo.

Sambar na multidão

O critério de seleção do assessor financeiro será a menor receita cobrada com a estruturação do negócio. O banco escolhido deverá arcar com as despesas para a contratação de outros assessores, tais como jurídicos, tributários e especialistas imobiliários. (Com Victor Aguiar)

Siga a @colunadobroad no Twitter