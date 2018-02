Preocupado, brasileiro procura aconselhamento para investir

O agravamento da crise política tem feito o brasileiro procurar ajuda para seus investimentos. Na Guide Life, braço de planejamento financeiro da Guide Investimentos, houve um aumento de 50% na captação de novos clientes no último mês. A preocupação também vem sendo evidenciada nos clientes mais antigos: 30% já procuraram a empresa com dúvidas sobre as reformas e como elas afetariam seu planejamento. O normal, ao menos em períodos de menor turbulência na economia, é a empresa entrar em contato com os clientes para sugerir mudanças.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.