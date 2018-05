Presidente da B3 traz mantra de proximidade do cliente em discursos

Coluna do Broadcast

A bandeira da B3, de ter a companhia “voltada e próxima aos clientes”, já tem presença obrigatória nos discursos do presidente da bolsa brasileira, Gilson Finkelsztain, que completa amanhã um ano à frente da companhia. Nos últimos eventos em comemoração de aberturas de capital, o executivo reiterou que a B3 “atua lado a lado com seus clientes em busca de soluções para potencializar o crescimento”.

Potenciação matemática

O executivo tem utilizado, ao falar sobre o valor de proximidade aos clientes, as palavras “potência” e “potencializar”. Não é à toa, visto que esse é exatamente o significado do logo da companhia, originada após a fusão entre BM&FBovespa e Cetip. A logomarca [B]³ já traz o mantra “toda potência do mercado”.

