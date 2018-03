Presidente da Braskem abre reunião da Odebrecht com promessas

O presidente da Braskem, Fernando Musa, abriu a reunião anual da Organização Odebrecht, realizada na sexta-feira, em Salvador, com cerca de 250 executivos, prometendo manter a alavancagem abaixo de 2,5 vezes no próximo triênio, além de estabilizar as operações do México. No primeiro encontro após o acordo de delação premiada firmado por executivos da empresa, a Odebrecht Realizações Imobiliárias (OR) anunciou que, até 2019, pretende ter em carteira mais de 50 mil clientes.

