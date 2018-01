Presidente da CVM fará roadshow nos Estados Unidos

À frente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde agosto, Marcelo Barbosa vai aos Estados Unidos na próxima semana para uma série de encontros institucionais. Entre os dias 13 e 15 de novembro, passará por Nova York e Washington.

Passo a passo

A agenda inclui encontros com investidores de grandes fundos, acadêmicos da universidade de Columbia, além de representantes da Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM dos Estados Unidos), do International Finance Corporation (IFC) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O presidente do órgão vai mostrar o que está sendo feito no Brasil em termos de regulação, além de ouvir os estrangeiros sobre o mercado de capitais brasileiro. (Mariana Durão)

