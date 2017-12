Presidente da CVM faz reunião no Cade sobre fusão entre Bovespa e Cetip

Nem as festas de fim de ano diminuíram o ritmo da análise do ato de concentração envolvendo a fusão de BM&FBovespa e Cetip no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Na semana entre o Natal e o Ano Novo, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Leonardo Pereira, se reuniu com Cristiane Alkmin Schmidt, conselheira do Cade e relatora do processo. A CVM também precisa dar aval à fusão.

Aposta

A análise do ato de concentração pelo Cade poderá não precisar da prorrogação do prazo por um triz. A aposta principal seria de que o aval da operação pelo órgão regulador ocorresse na sessão marcada para o dia 22 de fevereiro, ou seja, na ‘boca’ de a análise completar 240 dias no Cade, que é o prazo legal. Se não ocorrer até esta data, o prazo pode ser prorrogado por mais 90 dias.

