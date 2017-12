O vice-presidente do Grupo Guararapes e presidente da Riachuelo, Flávio Rocha, recebe amanhã, dia 11, na fábrica do grupo em Natal, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria. O objetivo da “visitinha” é apresentar as instalações. A Guararapes emprega mais de 8 mil pessoas e produz peças para Riachuelo, que pertence ao Grupo Guararapes.

