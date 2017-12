Presidente do BB se reúne com João Dória para discutir possíveis parcerias

O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, se reuniu na semana passada com João Dória, que assume neste domingo, 1º, a prefeitura de São Paulo. Na pauta, a estruturação de possíveis parcerias, como a participação do banco na rodada de privatizações, concessões e parcerias público-privadas no município. Essa primeira reunião também teve como objetivo definir as bases para que o BB e a cidade de São Paulo possam firmar convênios nas áreas de estruturação de operações, desenvolvimento urbano, moradia popular, trabalho, empreendedorismo, educação, patrocínio à cultura e aos esportes na cidade.

