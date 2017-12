Presidente do BB tem dia agitado na Agrishow

O presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, não teve descanso no primeiro dia da Agrishow. Discursou na abertura do evento, que acontece em Ribeirão Preto, lançou o financiamento digital para máquinas pelo celular no estande do banco e teve reuniões com a americana John Dere. Passou ainda nos estandes da Matão, Jacto, Marchesan e assinou convênios com a cooperativa Coopercitrus e com as usinas Pitangueiras e Ferrari.

Eleições 2018

E não parou por aí. Caffarelli entregou tratores financiados pelo Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP) com o governador de São Paulo Geraldo Alckmin e ainda pousou para fotos com o prefeito João Doria, que passou de estande em estande como candidato em campanha eleitoral.

Cresceu

O corre-corre valeu a pena. Já resultou na contratação de R$ 73,7 milhões de operações de crédito no primeiro dia da Agrishow, o dobro do montante solicitado em 2016. A expectativa do banco é de que o crescimento na feira seja de, no mínimo, 50%.

