Coluna do Broadcast

O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, brincou, diante de uma plateia de investidores, em Nova York, que sairia escondido do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para não ter de “pagar” os R$ 180 bilhões que o banco de fomento tem de devolver ao Tesouro Nacional. Meirelles, que participou do mesmo evento, tinha seu discurso na sequência.

