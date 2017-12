Presidente do IRB Brasil Re vai acumular vice-presidência de resseguros

O presidente do IRB Brasil Re, José Cardoso, continuará acumulando a vice-presidência de resseguros, cargo que o executivo já ocupava antes de reassumir o comando da companhia. A decisão deve ser chancelada nesta quarta-feira, 27, durante reunião do Conselho de Administração do IRB. O objetivo é dar segurança ao mercado, visto que esse é um dos principais cargos do ressegurador.

Blindado

No entanto, caso o IRB queira indicar um novo executivo para a vice-presidência de resseguros, terá de contratar uma empresa especializada em recrutamento de talentos (headhunter) e a indicação ainda deverá ter unanimidade entre os acionistas controladores. Antes, era necessária apenas a maioria. As mesmas condições valem para os cargos de presidente e de vice-presidente financeiro, após terem sido incluídos no estatuto do IRB em meio ao movimento de abertura de capital. Na prática, a medida blinda o ressegurador de indicações políticas. Antes de Cardoso, Tarcísio Godoy, vindo da secretaria executiva do Ministério da Fazenda, comandou o ressegurador por um ano. Procurado, o IRB não comentou.

