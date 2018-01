Presidentes de bancos chineses se reúnem com empresários brasileiros

Os presidentes dos cinco maiores bancos chineses, Bank of China (BOC), Bank of Communications (BOCOM), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) e Haitong, tiveram uma reunião a portas fechadas com empresários, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Presidido por José Ricardo Roriz Coelho, vice-presidente da Fiesp, o encontro teve como pauta as opções de financiamento e outros serviços oferecidos pelos chineses para a indústria brasileira.

Com fome

Pelo teor da conversa, eles seguem com bastante apetite no País. Recentemente, o Agricultural Bank of China, último grande banco chinês a desembarcar no País, anunciou que está preparando a abertura de suas atividades em território brasileiro.

