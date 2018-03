Presidentes de Petrobrás, BB e Eletrobrás são sabatinados em evento fechado

Os presidentes da Petrobrás, Pedro Parente, do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, e da Eletrobrás, Wilson Ferreira Júnior, participaram nesta segunda-feira, 12, de evento interno da consultoria Falconi, em São Paulo. O mesmo que o presidente Michel Temer faria a abertura, mas cancelou. Nada de palestras, no entanto. O “Congresso Anual Movimento Falconi 2016” foi no formato conversa. Houve muitas perguntas sobre privatização, mas o tema do dia foi eficiência nas estatais. No BB, por exemplo, a prioridade é recuperar rentabilidade similar à de Bradesco e Itaú.

Siga a @colunadobroad no Twitter