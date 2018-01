Pressão por venda de ativos de empresas endividadas deve continuar

Apesar da resistência para a venda de alguns ativos, algumas empresas podem ficar sem alternativas já no ano que vem. Nos bancos e butiques de investimentos, comenta-se que o alto endividamento das empresas e os vencimentos no curto prazo devem levar à venda de mais ativos. A explicação é que, mesmo com a melhora da economia que o mercado já começa a antecipar, o crescimento do PIB se dará sobre uma base bastante baixa e, a despeito do início da queda da Selic, o serviço da dívida seguirá pesando para as empresas. O momento ainda é de sobrevivência.

