Previc lança em julho medidas para reforçar regras de investimento

A Previc, órgão responsável por supervisionar os fundos de pensão, lança em julho novas medidas para o aprimoramento das regras de investimentos dessas fundações. As iniciativas fazem parte do conjunto de medidas anunciadas no final de maio no âmbito da consolidação do modelo de supervisão baseada em risco, de caráter prudencial e preventivo para o aperfeiçoamento de gestão dos fundos.

Mais rígido

A Previc estabeleceu critérios para os fundos de pensão sistemicamente importantes, no final de maio, para os quais as diretrizes de governança e a regulamentação prudencial tendem a ser mais rígidas. Nesse grupo, estão os 17 maiores fundos de previdência complementar do País, que respondem por quase 65% dos mais de R$ 800 bilhões de ativos sob gestão.

