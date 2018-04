Coluna do Broadcast

Os fundos de private equity, que são aqueles que compram participações em companhias, irão liderar no Brasil o retorno de empresas com controle definido, em movimento oposto ao que se viu há alguns anos. Além do Advent, que já demonstrou o que quer ao iniciar compras em bolsas das ações da Estácio, outros fundos como CVC, Carlyle e General Atlantic também encabeçarão esse movimento.

