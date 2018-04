Procedimentos de arbitragem devem voltar a nível histórico este ano

Coluna do Broadcast

Os procedimentos de arbitragem devem voltar a superar a marca de 100 neste ano, como aconteceu em 2015, o maior registro desde 1989. A previsão é do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), a mais antiga do País e onde estão 50% das arbitragens conduzidas no Brasil. Em 2015, o número de arbitragens somou 112, sendo 61 nos primeiros seis meses.

Mais ágil

No ano passado, foram 98 processos arbitrais. A vantagem desse tipo de discussão de conflitos empresariais está na celeridade, com soluções em tempo médio de dois anos. Os valores discutidos estão, em média, em R$ 100 milhões.

