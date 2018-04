Procura por seguro viagem cresce 50% em julho

Em busca de férias tranquilas, os brasileiros estão recorrendo mais ao seguro viagem. A demanda pela modalidade cresceu 50% em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo levantamento da corretora de seguros BR Insurance. O motor para o período foi justamente as férias escolares, quando os pais aproveitam para viajar com os seus filhos. Europa e Estados Unidos foram, novamente, os destinos mais procurados pelos brasileiros.

Prevenidos

Os mais novos estão mais preocupados com peripécias durante a viagem. A faixa etária que mais adquire o seguro viagem é de 21 a 30 anos. Em segundo lugar, porém, vêm os viajantes com idade entre 41 e 50 anos e, na terceira posição, pessoas entre 31 e 40 anos.

Siga a @colunadobroad no Twitter