Produção de roupa infantil volta a subir após dois anos

Depois de dois anos de queda, o setor de moda infantil enxerga uma recuperação este ano. O reforço no guarda-roupa de bebês e crianças pode ser visto como um sinal de recuperação do ânimo de consumo da classe média e deve gerar 3,1% de alta na produção desses produtos em 2017. No varejo, segundo dados do instituto de pesquisa Iemi, essas vendas devem somar R$ 38 bilhões no ano, aumento de 7,3%.

Foto: Erika Varginelli/ Divulgação Green

Siga a @colunadobroadcast no Twitter